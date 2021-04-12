بينها إنشاء «لجنة المرأة».. 4 قرارات لمجلس «الصحفيين» باجتماع اليوم

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، في اجتماعه اليوم، إنشاء لجنة للمرأة بالنقابة، برئاسة دعاء النجار، عضو مجلس النقابة.وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اقترح إعادة تفعيل قرار بإنشاء لجنة للمرأة داخل نقابة الصحفيين، كنوع من التمييز الإيجابي للمرأة حتى تحصل على حقوقها وتمثيلها داخل المجلس وغيره.وكشف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين عن مفاوضات لشراء مقر النقابة في الإسكندرية ليكون أول مقر خارج القاهرة مملوك للنقابة بقيمة 3.2 مليون جنيه، بالتقسيط على 3 سنوات دون فوائد.وأضاف: مبنى النقابة مقدر بجنيه في أصول النقابة، بسبب عدم تقدير أصول النقابة، وسوف نشكل لجنة لإعادة تقييم أصول النقابة لوضع قيمتها الحقيقة واستغلال ذلك في الحصول على قروض بضمانات الأصول.وكشف: اتخذنا قرار بالانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحافة، وسوف ندفع قيمة عضوياتنا، حتى نفعل العضوية، ونحصل على خدمات الاتحاد ومنها التدريب وغيره.