منسق «حياة كريمة» بالإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير بقرية «التقدم» ( صور)

قال الدكتور محمد أنور ترك، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالإسماعيلية، إنه عقد لقاءًا مع أهالي قرية التقدم بمركز القنطرة شرق بالمحافظة، ذلك ضمن خطة الحوار المجتمعي للمؤسسة بقري شرق القناة للتوضيح دور القيادة السياسية وأجهزة الدولة ومؤسسة «حياة كريمة».وأضاف ترك في تصريحات لـ«الدستور»، أنه أجري أيضًا جولة ميدانية لمتابعة نسبة الإنجاز بمجمع الخدمات الحكومية بقرية "التقدم" بمرافقة عناصر من الشعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني والاستشاري الهندسي لبحث أعمال التطوير في القرية.وأكد ترك، أنه تابع ميدانيًا نسبة إنجاز الأعمال بمشروع توصيل مياة الشرب والصرف الصحى بإجمالي ١٢ كيلومتر بتوابع وعزب قرية «الأبطال» مع متابعة الأعمال في إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وتطوير مدخل القرية.