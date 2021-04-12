الأردن يسجل 82 وفاة و3565 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:51 م
مروة عنبرطباعة
سجلت وزارة الصحة الأردنية، خلال آخر 24 ساعة، 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" و82 حالة وفاة.
وكشفت عن أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة "12.54%"، مقارنة مع "12.65%" يوم أمس، حيث تمّ إجراء 26٫644 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات "6٫320٫767" فحصًا.
وكشفت عن أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة "12.54%"، مقارنة مع "12.65%" يوم أمس، حيث تمّ إجراء 26٫644 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات "6٫320٫767" فحصًا.