حالة إبراهيم يوسف الصحية وموعد عودته لمصر

حالة الجدل أثيرت حول الحالة الصحية لإبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، الذي يدرب نادي الصقر، وتم نقلة صباح الاثنين الجمهوري في عدن، عقب إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف بـ"كوفيد-19".وأصدرت وزارة الهجرة بيانا رسميا، على لسان السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، ومتابعتها لحالته.وفي هذا السياق قال فاروق عبدالله ناجي مدير مركز محسن بن همام لعلاج كورونا بالمستشفى الجمهوري في عدن لـ"الدستور"، إن الكابتن إبراهيم يوسف وصل منذ أسبوعين للمركز وهو يعاني من صعوبة في التنفس وعندما تم فحص المريض تبين أنه يعاني من التهاب رئوي حاد وأيضًا ارتفاع في سكر الدم ونقص الأكسجين.وأوضح مدير مدير مركز محسن بن همام بالمستشفى الجهوري، أن نسبه الأكسجين كانت ٤٥٪ وتم عمل فحص PCR ثلاث مرات والنتائج سلبية ولكن بعد عمل له أشعة مقطعية تبين أنه مصاب بكوفيد ١٩ ويتلقى الرعاية الصحية بكافة الخدمات المتواجدة في المركز وأيضًا تحسن بشكل كبير فنسبة الأكسجين ١٠٠٪ وأيضًا سكر الدم ١٦٠ إلى١٥٠ ومن الصعب نقلة إلى مصر الآن قبل أن تستقر الحالة الصحية له بسبب إصابة بفيروس كورونا.