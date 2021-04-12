انقضاء دعوى إبراهيم حسن بالتصالح فى «حادث الكورنيش»

قررت محكمة جنح مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الإثنين، انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة بحادث إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، الذي تعرض له بكورنيش الإسكندرية، بالتصالح بين الطرفين.كانت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، قررت حبس الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 16139 لسنة 2020 جنح الرمل أول، في التهم المنسوبة إليه وهي سير عكس اتجاه، وإصابة خطأ، وإتلاف.وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارتين بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية وتعرض سيارة إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، لإتلاف وإصابته بكسور في الضلوع وإصابات في أنحاء جسده، بينما تم نقل قائد السيارة الأخرى للمستشفى ودخول العناية المركزة لتلقي العلاج وإصابة شخص آخر.وقررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة قدرها 20 ألف جنيه بعد اتهامه بقطع طريق الكورنيش والتسبب في حادث تصادم بين السيارة التي يقودها مع سيارة أخرى وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.