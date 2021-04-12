تفاصيل الحالة الصحية للمنتج وليد منصور بعد دخوله المستشفى

كشف المنتج وليد منصور عن تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله المستشفى منذ يومين بسبب آلام شديدة في المعدة وأثبتت الفحوصات وجود حصوة في الكلى ولازال في المستشفى حتى الآن وسيتحدد موعد خروجه خلال المقبلة المقبل.وتعرض المنتج وليد منصور منذ يومين لوعكة صحية شديدة نقل علي إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة بسبب آلام شديدة في المعدة وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ وتم حجزه بالمستشفى.ويستكمل وليد تصوير فيلم "أهل الكهف" الذي يتولي إنتاجه عقب تعافيه وتعافي النجم خالد النبوي الذي اصيب بفيروس كورونا مؤخرا ومن المقرر ان يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لإستكمال التصوير هناك.ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2021.وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.