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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

من يجوز له الإفطار في شهر رمضان 2021؟.. اعرف الفئات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:29 م
الإفطار
الإفطار
نعمات مدحت
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شهر رمضان أوجبه الله على المسلمين، وهو ركن من أركان الإسلام، وقد فرض على المسلمين، ولن يسقط عنهم إلا بعذر أو رخصة رخصها الله لبعض عباده.

يشار إلى أن هناك 6 أنواع من المسلمين يجوز لهم الفطر خلال نهار رمضان، فالبعض يجب عليه القضاء، والبعض الأخر لا يستوجب عليه القضاء، أوضحها عالم دين بمركز الازهر العالمي للفتوى، في مقطع فيديو مصور تم تداوله عبر المنصات الإلكترونية، كما جاءت في السنة النبوية.

"الدستور" ترصد خلال هذه السطور الفئات التي يجوز الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك.

من يجوز له الإفطار في شهر رمضان 2021؟

هناك بعض الفئات يجوز لها الإفطار في نهار رمضان، والتي تتضمن أولا: عدم التكليف، أن يكون صبي أو مجنون فهؤلاء غير مكلفين، ويجوز لهم الفطر في نهار رمضان ولا يجب عليهما الصوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل."

ثانيا: المرض، من الأسباب المبيحة للفطر في نهار رمضان المرض، إذا لم يستطيع المسلم الصوم مع المرض فيجوز له الفطر وفقا لما يؤكده الطبيب الثقة المعالج.

ثالثا: السفر فمن كان على سفر جاز له الإفطار بسبب سفر ويجوز له أن يفطر في نهار رمضان ثم بعد ذلك يقضي الأيام التى أفطرها، لقوله تعالي:" فمن كان مريض أو على سفر فعدة من أيام آخر".

الفئات التي يجوز لها الفطر في نهار رمضان 2021

رابعا: العجز عن الصيام، فمن يكون عاجزًا عن الصيام، لكبر سنه أو إمرأة عجوزة، ولا يستطيع الصوم فيجوز له الفطر مع إخراج الفدية قوله تعالى: إلى قوله : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )، فيطعمان كل يوما مسكينا.

خامسا: الحيض والنفساء، فهذا خاص بالنساء، فيجب عليهما الفطر ولا يجوز لهما الصيام ثم تقضي هذه الأيام بعد رمضان، لقول السيدة عائشة رضى الله عنها، "كنّا نحيض على عهد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمّ نطهر، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ".

وبعد نعرفة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان؟سادسا: الحمل والرضاعة، فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة وخافت على جنينيها، فيجوز لها الإفطار في نهار رمضان.
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