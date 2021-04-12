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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: جائحة كورونا بلغت مرحلة حرجة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:20 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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نبهت منظمة الصحة العالمية الاثنين الى أن وباء «كوفيد-19»، بلغ "مرحلة حرجة" مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات بإطراد، لافتة الى أنه يمكن السيطرة عليه في "بضعة أشهر" في حال اتخاذ الاجراءات السليمة.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف، في مؤتمر صحفي: "نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء، إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر، إنه يتنامى في شكل مطرد، ليس هذا الوضع الذي يجب ان نكون فيه بعد ستة عشر شهرًا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلًا فاعلة للسيطرة عليها".

وفي سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين، إن الارتباك والتراخي في مواجهة «كوفيد-19» يعنيان أن الطريق ما زال طويلا أمام نهاية الجائحة، لكن يمكن السيطرة عليها خلال شهور بإجراءات فعالة في مجال الصحة العامة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "نحن أيضا نريد أن نرى المجتمعات والاقتصادات وقد أعيد فتحها، وحركة السفر والتجارة وقد استؤنفت".

وأضاف: "لكن في الوقت الحالي، تعاني وحدات الرعاية الفائقة من التكدس في كثير من الدول، والناس يموتون".

ومضى قائلا: "ما زال الطريق طويلا أمام نهاية جائحة كوفيد-19، لكن لدينا الكثير من أسباب التفاؤل، انخفاض حالات الإصابة والوفاة في الشهرين الأول والثاني من العام يبين أن من الممكن كبح هذا الفيروس وسلالاته".

وقال إن ما يقوي العدوى هو الارتباك والتراخي وعدم الاتساق في إجراءات الصحة العامة.

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