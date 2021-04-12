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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس لصين سرقا محل مجوهرات فى حلوان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:40 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس مرتكبي واقعة سرقة محل مجوهرات على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" في منطقة حدائق حلوان، وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

أمام العقيد محمود حجازي، مفتش فرقة حلوان أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته وقرر أنه قام بسرقة محل العمدة بمدينة حدائق حلوان وقيامه برصد ومعاينة مكان الواقعة وتأكده من خلو المكان الملاصق للمحل من المارة.

أضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططه قام بتجهيز الأدوات المستخدمة "صاروخ كهربائي - 3 جاكوش -أزميل كاوتش - مفـك"، وقام المتهم بتاريخ سابق على ارتكاب الواقعة بالتسلل فجرا والدلوف للمكان الخالى المجاور للمحل حيث قام بتكسير الحائط الشقة بأسلوب النقب بتاريخ الواقعة.

وقام بالدخول إلى المحل ثم قام بتجميع المصوغات الذهبية من داخله وعقب ذلك قام بالهروب إلى بلدته طما بسوهاج وبيعها لتاجرى ذهب بسعر بخس لعلمهما بمصدرها.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة المعصرة يفيد بورود بلاغ من صاحب محل للمشغولات الذهبية- كائن بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه، بالانتقال والفحص تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجارا مقيما بدائرة القسم وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهدافه وضبطه حال وجوده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب قيامه بإحداث فتحة بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.

كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية"، وهما من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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