«السوداني للشؤون الخارجية»: لا مبرر لتعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة

قال السفير يوسف فضل، الأمين العام للمجلس السوداني للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد مبرر للتعنت الإثيوبي فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ومستدام بشأن الملء الثاني لسد النهضة وإدارة وتشغيل السد.وأوضح الأمين خلال ندوة بالنادي الدبلوماسي، اليوم، أن اتفاقية عنتبي الإطارية 1902 بها نص عن مياه النيل بمقتضاه تلتزم إثيوبيا بالتشاور مع حكومة السودان خاصة في حالة قيام مشاريع على النيل الأزرق والسوباط والأنهار التي تصب في السودان، مشيرا إلى أن موقف السودان ومصر كان موحدا في اتفاقية عنتبي الإطارية فيما يتعلق بالأمن المائي في المادة 14 من هذه الاتفاقية.وأكد الأمين مقدرة بلاده على حماية الحدود وفق اتفاقية 1902، وأن أمر الحدود محسوم وفق هذه الاتفاقية وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن المائي على وجه الخصوص ومعالجة التحديات بالحوار والتفاهم.