البرلمان العربي يبحث مع برلمان البحر المتوسط سبل التعاون

وثمن رئيس البرلمان العربي- خلال اللقاء- دور برلمان البحر المتوسط الذي يضم عددا كبيرا من الدول العربية في تعزيز التعاون والترابط بين دفتي المتوسط، فضلًا عن تبادل الخبرات التشريعية بين دول المنطقة، والتي تنعكس بدورها على تسريع الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الترابط الإقليمي، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص البرلمان العربي على التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية بهدف دعم وخدمة قضايا المنطقة العربية.





من جهته، أشاد درويش، بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، مثمنا الطفرة الملحوظة التي شهدها نشاط البرلمان العربي خلال الفترة الأخيرة في ظل قيادته الجديدة، مشيدًا بالآليات والمبادرات العديدة التي أطلقها البرلمان العربي بهدف الارتقاء بدوره.





وأكد درويش، أن البرلمان العربي يقوم بدور محوري في دعم منظومة العمل العربي المشترك، مشيدًا بالخطوات الواسعة التي اتخذها مؤخرًا بالتفاعل وتعزيز العلاقات مع البرلمانات الإقليمية الدولية، والتي تجعله أكثر تفاعلا مع المجتمعين الدولي والإقليمي، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

بحث عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مع الدكتور كريم درويش، رئيس برلمان البحر المتوسط، خلال لقائهما اليوم بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة سبل التعاون بين الجانبين.