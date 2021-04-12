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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسماعيلية تواجه الزيادة السكانية ببرامج توعوية وفرص عمل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:16 م
شريف فهمي
شريف فهمي
مصطفى دياب
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ترأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، الذي شهد استعراض ومناقشة نشاط المجلس وتطور المؤشرات السكانية طبقا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 20202021.

وأكد المحافظ أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية للعمل على الوصول للمشكلات الرئيسية التي تؤدي بدورها لمشكلة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أهمية توعية الشباب والفتيات في سن مبكرة قبل الزواج بأهمية دور الأسرة وقيمة مشروع الزواج وتبعات عدم تقدير قيمة الزواج من مشاكل زواج مبكر وزواج عرفي وساقطي القيد وتسرب تعليمي وزيادة سكانية ومحو الأمية.

وقالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إن هناك 262 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج «فرصة» بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لخدمة الشباب والمرأة المعيلة.

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