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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض فيديو لطفل داخل فرن مخبز بالقليوبية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:42 م
الأمن
الأمن
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط طالبين صوّرا طفلا أثناء وضعه داخل فرن مخبز بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يستغيث من داخل "فرن" خاص بأحد المخابز، وأعقب ذلك ظهور "شخص آخر" ادعى أنه من قام بوضع الطفل داخل الفرن وأضرم النيران به على سبيل الدعابة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، أسفرت جهوده عن قيام "طالبين بالتعليم الفنى- مقيمين بدائرة قسم شرطة قليوب" بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وقيامهما بدعوة "طفل- مقيم بدائرة القسم" لداخل أحد المخابز "متوقف عن العمل منذ 3 أشهر، كائن بدائرة القسم – مستأجر لأحد الأشخاص" وقيام أحدهما بإدخال الطفل إلى الفرن وإيهامه بتشغيله وقيام الآخر بتصوير الطفل بهاتفه المحمول، وقيامهما عقب ذلك بصرف الطفل ونشر مقطع الفيديو على سبيل الدعابة لجمع عدد من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وبسؤال مستأجر المخبز قرر بعدم علمه بالواقعة وأن العمل بالمخبز متوقف منذ فترة وقيامه بفتحه من حين لآخر وتردد المتهمان عليه لمجالسته وتركهما فى بعض الأوقات بالمخبز لقضاء متطلباته.

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