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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:13 م
قناة يورونيوز
قناة يورونيوز
وكالات
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حظرت السلطات البيلاروسية بث قناة "يورونيوز" التلفزيونية الأوروبية في البلاد، وهو إجراء رقابي وفقًا لمنتقدي نظام ألكسندر لوكاشنكو.

ذكرت وزارة الإعلام البيلاروسية في بيان الاثنين أنها "استبعدت البرنامج التلفزيوني الأجنبي يورونيوز" مشيرة إلى أن القناة، ومقرها فرنسا، ستستبدل ببرامج عن الحرب العالمية الثانية أنتجتها روسيا.

واوضح متحدث باسم الوزارة لوكالة "ريا نوفوستي" أن رخصة البث للقناة لم تُجدد بسبب بث الإعلانات باللغة الإنكليزية بدل ترجمتها إلى الروسية أو البيلاروسية.

ويُضاف هذا الحظر إلى "الوضع المحبط الذي تواجهه وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروس"، وفق أليس بيالياتسكي، رئيس مركز فياسنا، وهي منظمة غير حكومية بيلاروسية.

ويرى بيالياتسكي أن هذه القناة سمحت للمشاهدين "بالاطلاع على الأحداث الأوروبية"، وأشار إلى أن هذه القناة الآن "تم استبدالها بقناة دعائية، ووجدت بيلاروس نفسها في عزلة عن المعلومات وهذا ما يريده النظام".

وكتبت الصحافية والمحللة البيلاروسية المستقلة هانا ليوباكوفا في تغريدة "لحسن الحظ، أن انتشار الإنترنت واسع للغاية في البلاد، لكن من الواضح أنها محاولة للحد من الوصول إلى المعلومات".

ويواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو البالغ من العمر 66 عاما والذي يتولى السلطة منذ العام 1994 تحديا غير مسبوق منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في مطلع أغسطس في انتخابات اعتبرتها المعارضة والغرب مزورة وأثارت احتجاجات حاشدة تم قمعها.

وشارك في التظاهرات عشرات آلاف الأشخاص في مينسك ومدن أخرى لأسابيع قبل أن يخف زخمها تدريجيا بسبب الاعتقالات الجماعية وأعمال العنف التي أسفرت عن أربعة قتلى على الأقل، وتلى ذلك حملة قمع استهدفت وسائل الإعلام المستقلة واعتقال عدة صحافيين حكم على بعضهم بالسجن.

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