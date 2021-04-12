رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشغيل أول أتوبيس كهربائي في البحر الأحمر (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:11 م
أتوبيس كهربائي في
أتوبيس كهربائي في البحر الأحمر
علي عواد
طباعة
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء في المحافظة، حيث يتم تشغيله تجريبيًا على خط «الجونة – الدهار» اعتبارًا من اليوم للتعرف على مدى نجاح التجربة ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير أسطول النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء أمام ديوان عام المحافظة، حيث استمع لشرح تفصيلي عن الجوانب المتعلقة بالأتوبيس الذكي وإمكانية تطبيقه في بعض الأماكن.

وقال المهندس إيهاب القصيري من شركة «جو باص» إنَّ الأتوبيس من إنتاج شركة «MCV» يبلغ طوله 12 مترًا وبه 49  كرسيًا وسعته حوالي 80  فردًا، وسرعته 77 كيلومترًا في الساعة للحفاظ على كفاءة البطارية والشحن حيث يضم 11 بطارية شحن، ويعمل شحن البطارية الواحدة حتى 400 كيلومتر.

وأشاد المحافظ بهذه التجربة متمنيًا نجاحها في البحر الأحمر، إذ إنها ستحافظ على البيئة، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تحث شركات نقل الركاب على استخدام أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز في ظل سياسة الدولة لاستغلال التكنولوجيا لخفض الانبعاثات من وسائل نقل الركاب.

وشدد على ضرورة وجود تخطيط وتنظيم جيد لأسلوب النقل الجماعي، لافتًا إلى أهمية دور وسائل الإعلام والتوعية للمواطنين حول كيفية استخدام الأتوبيس الجديد للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار منزل مكون من 4 طوابق في دمنهور

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

شكرى: نرفض الإجراءات الأحادية فى أزمة سد النهضة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

انهيار منزل مكون من 4 طوابق في دمنهور

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الأحد «رحلة العقباوي» و«فرح» و«هذه ليلتي» في سينما الهناجر

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف