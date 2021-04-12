تشغيل أول أتوبيس كهربائي في البحر الأحمر (صور)

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء في المحافظة، حيث يتم تشغيله تجريبيًا على خط «الجونة – الدهار» اعتبارًا من اليوم للتعرف على مدى نجاح التجربة ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير أسطول النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء أمام ديوان عام المحافظة، حيث استمع لشرح تفصيلي عن الجوانب المتعلقة بالأتوبيس الذكي وإمكانية تطبيقه في بعض الأماكن.وقال المهندس إيهاب القصيري من شركة «جو باص» إنَّ الأتوبيس من إنتاج شركة «MCV» يبلغ طوله 12 مترًا وبه 49 كرسيًا وسعته حوالي 80 فردًا، وسرعته 77 كيلومترًا في الساعة للحفاظ على كفاءة البطارية والشحن حيث يضم 11 بطارية شحن، ويعمل شحن البطارية الواحدة حتى 400 كيلومتر.وأشاد المحافظ بهذه التجربة متمنيًا نجاحها في البحر الأحمر، إذ إنها ستحافظ على البيئة، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تحث شركات نقل الركاب على استخدام أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز في ظل سياسة الدولة لاستغلال التكنولوجيا لخفض الانبعاثات من وسائل نقل الركاب.وشدد على ضرورة وجود تخطيط وتنظيم جيد لأسلوب النقل الجماعي، لافتًا إلى أهمية دور وسائل الإعلام والتوعية للمواطنين حول كيفية استخدام الأتوبيس الجديد للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.