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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

رئيس الأسقفية يصطحب السفير الإيرلندي في جولة بمؤسسات الكنيسة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:10 م
منير حنا
منير حنا
تريزة شنودة
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اصطحب الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الإثنين، شون أوريجان، سفير أيرلندا لدى القاهرة فى جولة تفقدية بالمدرسة الأسقفية ومستشفى هرمل التذكارى بمدينة منوف ومستشفى هرمل التذكارى بمدينة السادات.

خلال الجولة زار السفير الإيرلندي المدرسة الأسقفية بمنوف، إذ شاهد عددًا من الفصول للمراحل الدراسية المختلفة من رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى والثانوى أثناء اليوم الدراسى، حيث تراعى المدرسة كل الإجراءات الاحترازية من خلال خفض عدد الطلاب بالفصول ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كما زار السفير مبنى وفصول مدرسة المنارة الأسقفية لذوى الاحتياجات وتعرف على إدارة العملية التعليمية بها، فيما شارك طلاب المدرسة ومركز المنارة لذوي الاحتياجات الخاصة بمجموعة من العروض المدرسية الغنائية والاستعراضية.

خلال الزيارة، تم عرض مجموعة من الأفلام التى تتضمن خريطة لتطورات المدرسة ومركز المنارة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما تفقد السفير مستشفى هرمل منوف التذكارى وتعرف على مختلف الخدمات الطبية حيث زار مبنى مدرسة التمريض داخل المستشفى ومبنى الطوارئ والعيادات الخارجية.

واختتم السفير جولته بزيارة مستشفى هرمل التذكارى بمدينة السادات، والتى أنشئت 2011 استكمالًا لخدمة المجتمع.

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