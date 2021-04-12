السعودية: عودة ارتفاع إصابات كورونا

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 399 ألفا و277 حالة مؤكدة، وتم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 384 ألفا و27 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).





كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6765 حالة وفاة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض، التي سجلت 365 إصابة، تلتها منطقة مكة المكرمة 150 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 147 إصابة، وعسير 34 إصابة.





وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 34. 6 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، عن عودة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مسجلة 842 إصابة جديدة بعد انخفاض عدد المصابين خلال يومين.