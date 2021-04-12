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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سوق ترعة البوصة (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:01 م
محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد سوق ترعة البوصة
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سوق ترعة البوصة، وذلك لمتابعة مدى التزام الباعة بباكيات السوق التي تم نقلهم إليها، بعد تطوير السوق ورفع كفاءته، ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية، من خلال توفير أماكن مجهزة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ بنى سويف على ضرورة المتابعة المستمرة لطبيعة الحركة بالسوق والتأكد من التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم داخل الباكيات وعدم الخروج عنها، موجها مسؤولى الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع المجاورة للسوق، ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أية إشغالات أو تراكمات من شأنها إعاقة الحركة المرورية للسيارات والمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة شارع الجيش بمدينة ناصر، والذي يشهد أعمال توسعة بعد إزالة الإشغالات والكافيهات، لزيادة عرض الشارع بطول يتراوح من 6 متر إلى 8 متر، وإنشاء ممشى بعرض 8 متر بالمنطقة الواقعة على جسم التغطية أعلى ترعة بوش، وتضمن إنشاء الممشى بالبلاط الديكوري وأعمدة الإنارة الديكورية وعمل مقاعد للمواطنين وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومحمد رياض نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، وبعض التنفيذيين المعنيين.

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