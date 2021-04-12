رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دواجن ولحوم بأسعار مخفضة.. افتتاح معرض «خير رمضان» بجامعة دمنهور

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:59 م
افتتاح معرض خير رمضان
افتتاح معرض خير رمضان
البحيرة معوض هويدى
طباعة
افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، معرض «خير رمضان» للسلع الغذائية المخفضة والذي نظمته جامعة دمنهور استعدادًا لاستقبال شهر مضان وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجاري.

وقال «صالح» إنَّه تمَّ توفير السلع الغذائية الخاصة بالأسبوع الأول من شهر رمضان بالمعرض، لافتًا إلى أنَّ المعرض يضم العديد من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية من دواجن ولحوم.

وأكد اللواء هشام آمنة أنَّ الحكومة حققت العدالة الاجتماعية على محاور عديدة أهمها توفير السلع والاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وبأسعار في متناول جميع المواطنين، لا سيما من خلال المعارض والمبادرات النوعية على امتداد العام، والمعارض الرمضانية الحالية تلعب دورًا عظيمًا في ضبط الأسواق وتنشيط التجارة وترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان تلبية احتياجات المواطنين من كل الفئات.

موضوعات متعلقة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

انهيار منزل مكون من 4 طوابق في دمنهور

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الأحد «رحلة العقباوي» و«فرح» و«هذه ليلتي» في سينما الهناجر

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف