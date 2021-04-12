دواجن ولحوم بأسعار مخفضة.. افتتاح معرض «خير رمضان» بجامعة دمنهور

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، معرض «خير رمضان» للسلع الغذائية المخفضة والذي نظمته جامعة دمنهور استعدادًا لاستقبال شهر مضان وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجاري.وقال «صالح» إنَّه تمَّ توفير السلع الغذائية الخاصة بالأسبوع الأول من شهر رمضان بالمعرض، لافتًا إلى أنَّ المعرض يضم العديد من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية من دواجن ولحوم.وأكد اللواء هشام آمنة أنَّ الحكومة حققت العدالة الاجتماعية على محاور عديدة أهمها توفير السلع والاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وبأسعار في متناول جميع المواطنين، لا سيما من خلال المعارض والمبادرات النوعية على امتداد العام، والمعارض الرمضانية الحالية تلعب دورًا عظيمًا في ضبط الأسواق وتنشيط التجارة وترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان تلبية احتياجات المواطنين من كل الفئات.