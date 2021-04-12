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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

سرعة ومهارة وابتكار.. «الدستور» في ورشة تصنيع «الفانوس الأركيت»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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«هاتوا الفوانيس يا ولاد.. هاتوا الفوانيس» ما إن تتناهى إلى المسامع حتى يبتهج الناس بقدوم شهر رمضان الكريم حاملًا الخير والمحبة والود.

وقبل يوم واحد من حلول الشهر الفضيل، التقت «الدستور» مجموعة من صُنّاع «الفانوس الخشب» أو «الأركيت» كما يُطلق عليه.

داخل غرفة في بدروم، بدأ شابان من مدينة أسوان تنفيذ مشروعهما الصغير لنقل فكرة تصنيع الفوانيس الخشبية المعروفة باسم «الأركيت» عن طريق الليزر من دمياط إلى أسوان في حدود إمكانياتهما.

يقول محمد محمود وفدي، خريج كلية التجارة، إنَّه يعمل في مجال الأخشاب والموبيليا منذ حوالي 5 سنوات وتوارث المهنة عن جده.

أما عن مشروعه مع صديقه فقد جاءته الفكرة خلال زيارته إلى مدينة دمياط ورؤيته فوانيس «الأركيت» ولفت نظره أشكالها المميزة.

وأضاف «وفدي» أنَّه عرض على أحد أصدقائه فكرة تأسيس مشروع ورشة لصناعة الفوانيس »الأركيت» بدلًا من شرائها من دمياط وبيعها في أسوان، لافتًا إلى أنَّ الفكرة نالت إعجاب صديقه فدبرا مبلغًا ماليًا لشراء ماكينة تصنيع الأشكال المختلفة من الأنتيكات والفوانيس.

وأشار إلى أنهما يستخدمان نوعًا معينًا من الخشب وهو «الأرو» لصناعة جميع منتجات الورشة، موضحًا أنَّ الاستعداد للموسم الرمضاني يبدأ قبل شهرين.

وتابع أنَّ ما يميز هذه الفوانيس هو إمكانية طباعة الصور وحفر الأسماء عليها.

وعن مدى تأثير جائحة كورونا على حركة البيع والشراء، قال «وفدي»: «لا يوجد أي تأثير.. نسبة الإقبال على شراء فوانيس رمضان جيدة للغاية».

وعن أبرز الشخصيات الكرتونية على الفوانيس التي تلقى رواجًا كبيرًا، قال «وفدي»: «يقبل الأطفال على بكار، بوجي وطمطم، بسنت ودياسطي، فطوطة، فؤاد المهندس، والفنانيس».

وقال إسلام حجار (22 عاما) الطالب بالفرقة الرابعة في كلية التجارة، إنّه وصديقه اشتريا ماكينة تصنيع الأركيت قبل حوالي 7 أشهر بنظام التقسيط باعتبارها أولى الخطوات لبدء مشروعهما الصغير.

وأوضح «حجار» أنَّه تعلّم طريقة تشغيل الماكينة وكيفية تحديد الأشكال وصناعتها عن طريق الدورات التدريبية على الإنترنت «أونلاين».

وعن مدة تصنيع الفانوس الواحد، قال «حجار» إنها تختلف حسب الحجم وتتراوح في جميع الحالات ما بين 5 إلى 10 دقائق لكنها سريعة جدًا وهذا ما يميزها عن غيرها.

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