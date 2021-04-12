مستندات حصول أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي على الجنسية

ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:- بالنسبة للأبناء المولودين قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 في 1572004 بشأن الجنسية المصرية عليهم التقدم بطلبات لمنحهم جنسية والدتهم المصرية مرفق بها عدد من المستندات.- يتم تقديم الطلب والمستندات إلى أي من:- قنصلية جمهورية مصر العربية في دولة الكويت اذا كان الإقامة في دولة الكويت، حيث تقوم القنصلية بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية المصرية مباشرة للبت فيه بمعرفتها، وإخطار القنصلية بالقرار النهائي في هذا الشأن.- أو من خلال الشخص نفسه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في جمهورية مصر العربية أو من خلال وكليه الرسمي بتوكيل خاص.المستندات المطلوبة:- شهادة ميلاد صاحب الشأن.- جواز سفره الأجنبي وصورة منه.- عدد (4) صور فوتوغرافية حديثة خلفية بيضاء.- صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالذكور لمن تجاوز سن 16 عامًا.- شهادة ميلاد الأم وشهادة ميلاد والد الأم.- صورة جواز سفر الأم أو صورة بطاقتها.- عقد زواج الأم من والد طالب المنح.- كل من يولد بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 مكتسب الجنسية بقوة القانون.