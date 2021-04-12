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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«النقض» تؤيد المؤبد لخلية إرهابية في الشرقية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:34 م
النقض
النقض
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قضت محكمة النقض بمعاقبة 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجل الشرطة بالشرقية.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في 2018، بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا بتهمة قتل 3 أفراد شرطة، منهم 4 متهمين حضوريا و7 غيابيا وذلك بعد أخذ رأى المفتي.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2015، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بقيام 11 من عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة، لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن وفاة أفراد شرطة متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية بعد نقلهم للمستشفى.

ووجهت للمتهمين تهم القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، والعمل على استهدافهم وتكدير السلم والأمن العام.

وطعن المتهمون على حكم محكمة الجنايات، وقضت محكمة النقض فى منطوق حكمها بقبول عرض النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وقضت بمعاقبة المتهمين "ح. ع. ع"، و"س. ع. س"، و"م. أ. م"، و"أ. ف.ع" بالسجن المؤبد والمصادرة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ليصبح هذا الحكم نهائي وبات.

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