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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر وهنيدي وعلي ربيع وهالة فاخر ضيوف «الليثي» في «حوار أونلاين»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:43 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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انتهى الإعلامي شريف الليثي من تسجيل حلقات برنامجه الإذاعي الجديد "حوار أونلاين"، والذي سيكون مفاجأة إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

ويستضيف شريف الليثي نخبة من نجوم الدراما والسينما المصرية والعربية لأول مرة عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، ومنهم، علي ربيع، محمد هنيدي، تامر حسني، هشام ماجد، شيكو، هالة فاخر وخالد عليش، بالإضافة إلي نخبة من الفنانين خلال شهر رمضان.

وتدور فكرة البرنامج في إطار الكوميديا الخفيفة عن مواقف خاصة بالسوشيال ميديا للنجوم وكواليس حساباتهم عبر وسائل التواصل.

يذاع برنامج "حوار أونلاين" في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميا بإذاعة الشرق الأوسط، ويعاد في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

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