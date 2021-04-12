«رجال الأعمال»: نقدم الخبرات العملية وبيانات الأسواق لطلبة الجامعات

قالت درة جوزيت لطف الله، نائب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التعاون بين الجمعية وكلية الزراعة بجامعة عين شمس يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت تتبنى رؤية تجاه الاهتمام بدور القطاع الخاص وأهميته للتعاون مع الأكاديميين للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.وأضافت خلال كلمتها في اجتماع عقدته اللجنة، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية والجامعة تم من خلاله الاتفاق على التعاون في كل المجالات التي يمكن أن تفيد الطرفين للتغلب على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.وأشارت نائب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الجمعية من خلال أعضائها تقوم بتقديم كل الخبرات العملية والبيانات الخاصة بالأسواق للطلبة وتوفير فرص التدريب لهم وغيرها من أوجه التعاون المختلفة.