أول صور لطفلة أوسيم ضحية الخنق على يد والدتها

تنشر «الدستور» صور الطفلة ريتاج، 3 سنوات ليلة الخميس، والتي قتلت على يد والدتها بعدما كتمت أنفاسها حتى خرجت روحها، بسبب مرورها بأزمة نفسية منذ شهرين ولم تلق العلاج المناسب فى قرية الشون بأوسيم.وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أن الطفلة كانت بصحبة الأم مساء الواقعة تلهو في صالة الشقة وفجأة قامت بخنقها، وعقب ذلك أخذت الطفلة ووضعتها على السرير، وجاء الزوج من عمله اعتقد أن الطفلة نائمة، وفجر اليوم التالي أيقظت زوجها وأخبرته أنها خنقت صغيرتها وعلى الفور أبلغ الشرطة.البداية كانت بتلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا بقيام سيدة بخنق طفلتها داخل منزل الزوجية بأوسيم، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة كانت تعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى خنق طفلتها، وتمكنت القوات من القبض عليها وباشرت النيابة سير التحقيقات.