حريق كبير بمصنع تاريخي للنسيج في سان بطرسبورج

نشب حريق كبير اليوم الإثنين في مصنع تاريخي للنسيج في سان بطرسبورج ثاني كبرى المدن الروسية، ما تسبب بمقتل شخص ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى، فيما تصاعدت أعمدة الدخّان الكثيفة فوق الموقع.ووفق المعلومات الأولية، توفي شخص ونقل اثنان إلى المستشفى، فيما دمر الحريق عدة طوابق في مبنى نيفسكايا مانوفاكتورا المبني بالطوب الأحمر على ضفة اوكتيابرسكايا من نهر نيفا.وذكرت الوزارة أنّه تم إجلاء 40 شخصا من المبنى.واجتاحت ألسنة اللهب المصنع الضخم الذي تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع وتم تأسيسه كمصنع للنسيج في 1841.وأممت السلطات المصنع إبان العهد السوفيتي، فبل أن يتم بيعه للقطاع الخاص في العام 1992.وخلال السنوات الأخيرة، تواصل إنتاج النسيج في جزء من المبنى، فيما تم تأجير بعض أجزائه كمكاتب فيما أهمل ما تبقى منه.