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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الأكاديمية العربية تستضيف المؤتمر الختامي لمشروع «الابتكار في صناعة الجلود»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:46 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية
هبه عويضه
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استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممثلة في كل من كلية النقل الدولي، اللوجستيات ومجمع خدمة الصناعة المؤتمر النهائي لمشروع انوليا "الابتكار في صناعة الجلود في الأردن ومصر" بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبى قير.

ويأتى هذا المشروع تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبرنامج إيراسموس+ بتمويل مشترك من المفوضية الأوروبية والذي تم تنفيذه علي مدار 3 سنوات ونصف وذلك للاستفادة من خبرة شركاء الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات المتخصصة لقطاع الجلود.

حضر المؤتمر اللواء ا.ح مهندس حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون المالية والإدارية ونظم المعلومات، وبمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية عبر تطبيق زووم. 

أقيم هذا المؤتمر من منطلق حرص الأكاديمية على استضافة مشاريع الإتحاد الأوروبى التى من شأنها النهوض بالمحاور المختلفة فى الدولة وتعزز النمو الاقتصادى، وجاء هذا المشروع  لإنشاء وتعزيز البحوث والمشاريع بين جامعات الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن في قطاع الجلود، من خلال إنشاء شبكة للابتكار والتدريب البحثي، والتي ستستمر في العمل بعد انتهاء المشروع الحالي بالإضافة إلى تأسيس مراكز متخصصة لتقديم خدمات إختبارات الجودة للجلود وخدمات تدريبة للعاملين بالصناعة بالإضافة الي خدمة الأستشارات لحل المشكلات وتطوير الصناعة، وذلك لسد فجوة واضحة في قطاع الجلود في مصر والأردن. 

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع برتوكول تعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار(مركز تكنولوجيا دباغة الجلود ومركز تكنولوجيا صناعة الجلود) التابع لوزارة التجارة والصناعة ومعهد الدراسات التقنية والمهنية بمجمع خدمة الصناعة - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتعاون وتبادل الخبرات.

من جانبه أكدالدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية أن مؤتمر  مشروع انوليا "الابتكار في صناعة الجلود في الأردن ومصر" من أهم المؤتمرات التى إستضافتها الأكاديمية فى الفترة الأخيرة خاصة وأن المؤتمر يتحدث عن صناعة الجلود ومدى أهمية هذة الصناعة وكيفية تطويرها مشيرآ إلى أن مشروعات التابعة لبرنامج Erasmus + ذات طابع هام ومحورى وتفيد سوق العمل.

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