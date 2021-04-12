القبض على منار سامي فتاة «التيك توك» للمرة الثانية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على منار سامي، فتاة التيك توك، بمنطقة مدينة نصر، وتم اقتيادها لأحد المقرات الشرطية.و كانت محكمة جنح كفر شكر بالقليوبية، قد قضت عاقبة المتهمة منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على «تيك توك»، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانتها بخيانة الأمانة في قضية إيصال أمانة مقامة ضدها من المحامي مينا ناجي نعيم، وكيل المواطن أحمد كمال.وأصدَرت المحكمة حكمها في الدعوى التي حملت رقم 4209 لسنة 2020، حيث أقام المواطن دعوى، اتهم فيها «منار» بخيانة الأمانة وتبديد مبلغ 100 ألف جنيه، في قضية إيصال أمانة، وشمل الحكم الصادر من المحكمة إلزام المتهمة بدفع مبلغ 1000 جنيه لوقف تنفيذ حبس الحبس.