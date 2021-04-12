الصين تخطط لتحويل دباباتها «تايب 59» للعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

تخطط وزارة الدفاع الصينية إلى تحويل دبابتها الشهيرة "تايب 59" للعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمواجهة الطائرات المعادية بدون طيار.وقال خبير صيني- وفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الإثنين: "من الممكن تحويل جميع الدبابات من طراز (تايب 59)، والمقرر إنهاء خدمتها في الجيش الصيني، إلى مركبات قتالية مسيرة إذا تم تزويدها بتقنيات ذكاء اصطناعي للتصدي للطائرات المعادية بدون طيار".وعلى صعيد متصل، أشارت مجلة "مليتري ووتش" الأمريكية، المتخصصة في الشئون الدفاعية، في تقرير، إلى أن الدبابة من طراز "تايب 59"، والتي دخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 1959، تمثل حوالي ربع دبابات الجيش الصيني وتمت صناعة أكثر من 10 آلاف مركبة منها على مدار 27 عاما، ومن المقرر أن تستمر في الخدمة لسنوات مقبلة.