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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا تثمن جهود الدولة في دعم المصريين بالخارج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:33 م
الدكتورة جيهان جادو
الدكتورة جيهان جادو
وفاء علي
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أكدت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أنه في السنوات الأخيرة برزت جهود الدولة المصرية في الاهتمام بكل المصريين بالخارج من كافة الفئات العمرية المختلفه، مشيرة إلي أنه جاء ذلك بقرارات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة، حيث قام بانشاء وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأضافت "جادو" لـ"الدستور" أن وزارة الهجرةكانت ولا زالت داعمة لحل قضايا المصريين بالخارج سواء فيما يخص الحالات الفرديه التي تتعرض لمشكلات خارج القطر المصري او القضايا المتعلقه بالعماله في الخارج، وذلك من خلال عدة مبادارات من اهمها اصلك الطيب وغيرها من المبادارت المعنيه بكل مصري في الخارج.

وأوضحت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا أنه امتد اثر الاهتمام بالمصريين بالخارج الي استقطاب كل الخبرات والطاقات المصريه من العلماء البارزين بالخارج لتشمل سلسله مؤنمرات مصر تستطيع وايضا انشاء مركز لحوار الشباب لاشراك شباب مصر الدارسين بالخارج من الجيلين التاني والثالث للاستفاده منهم في تنمية مصر في كل التخصصات وايضا ربطهم بالوطن الام.

وأكدت "جادو" أن الدولة المصرية لم تتواني في الاهتمام بكل المصريين بالخارج وعلي رأسهم المرأة لانها محور اهتمام كبير من القيادة السياسية لاشراكها في تنمية المجتمع المصري، حيث أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اطلاق مبادرة مصرية ب ١٠٠ راجل مؤخرا والتي اعطت الفرصه لنساء كثيرات خارج مصر للمشاركه في تنمية قري مصر وغيرها من المبادرات المجتمعيه لذلك المصريين بالخارج يثقون في القياده السياسيه وفي رئيس دولتهم لانه يولي اهتماما كبيرا بهم ويصفهم دوما بانهم سد الدفاع الامني لمصر ولكونهم سفرائها خارج مصر.

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