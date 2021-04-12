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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تنفذ 11 مدرسة حقلية في 7 محافظات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:32 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع المزارعين ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع ومربي الإنتاج الحيواني.

وقال محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد انه تم خلال هذا الأسبوع الحالي تنفيذ (١١) مدرسة حقلية علي النحو التالي: منها (٢) مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات الشرقية والنوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية، و(٦) مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات بني سويف والغربية والدقهلية.(٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات البحيرة والجيزة ودمياط.وذلك طبقًا للخطة الموضوعة في هذه المجالات صرح بذلك الدكتور عبد العليم الشافعي منسق عام المدارس الحقلية.

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