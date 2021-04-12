جامعة الأزهر تهنئ الرئيس والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ بخالص التهنئة للأمتين؛ العربية والإسلامية وللشعب المصري، ولقيادته الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ مصر، وأن يديم استقرارها، وأن ينعم على أهلها بالسلام والمحبة.وذكرت الجامعة أن السلف الصالح كانوا يغتنمون هذا الشهر في العمل والعبادة، وأكثر انتصاراتهم التي سجلها التاريخ تحققت فيه، وهو ما يدعونا للاقتداء بهم في إنجاز الأعمال والانتصار على الذات، والتغلب على الملذات، والإكثار من الطاعات، والتقرب إلى الله بقراءة القرآن، وقيام الليل، وكثرة الصدقات.