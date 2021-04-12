إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "كوم حماده - الدلنجات - بدر " عن إزالة 41 حالة تعد على مساحة 2380 م2 عبارة عن:- تنفيذ 39 قرار إزالة على مساحة 2160 متر لتعديات على نهر النيل عبارة عن جوبيات أقفاص سمكية بناحية شابور والنجيله بكوم حماده.كما تم إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية المسين بالدلنجات بمساحة 120 متر عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية، وإزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بدور أول علوى بمساحة 100 م٢ خارج الحيز العمراني بقرية الإيمان بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر.