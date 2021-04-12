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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: ارتفاع الاحتياطي النقدي 4 مليارات دولار بنهاية 2020

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:44 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صافى الاحتياطيات الدولية سجلت ارتفاعا بحوالى 4 مليارات دولار خلال فترة التعافى من جائحة كورونا بنهاية العام الماضى 2020، بعدما سجل أكبر تراجعًا إلى حدود 36 مليار دولار خلال مايو 2020 ليرتفع لـ 40.1 مليار دولار خلال ديسمبر 2020.

ولفت تقرير الإحصاء إلى تراجع صافى الاحتياطيات الدولية لأول مرة خلال عام 2020 خلال شهر مارس الماضى ليهبط من 45.5 مليار دولار لـ 40.1 مليار دولار، ثم 37 مليار دولار خلال أبريل الماضى، وصولًا لأدنى مستوياته فى مايو مسجلًا 36 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن صافى الاحتياطيات عاود الصعود بدءًا من شهر يونيو 2020 ليبلغ 38.2 مليار دولار، ثم 38.4 مليار دولار خلال يوليو 2020، 39.2 مليار دولار خلال نوفمبر 2020 و40.1 مليار دولار خلال ديسمبر 2020.

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