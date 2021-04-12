«فوانيس من الورق».. زينة رمضان تملأ شوارع الغربية (صور)

تزيّنت شوارع محافظة الغربية بمظاهر الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك في حالة من البهجة والسعادة بالشهر الكريم.وانتشر الشباب والصبية في الشوارع ومعهم الحبال والسلالم لتعليق الزينة التي تعطي بريقًا وبهجة.وقال محمد أسامة إنَّ صناعة الزينة من الورق من الأشياء المحببة للأطفال وكل عام نجمع شباب الشارع ونقوم على تجهيزها وتعليقها، وهي ليست مكلفة لأنها مصنوعة من الأوراق القديمة ونقوم بتشكيلها على هيئة فوانيس أو مكعبات تعطي شكلًا جماليًا للشارع طوال أيام شهر رمضان الكريم.وأضاف أنَّ صناعة الزينة من الورق لا تستغرق وقتًا طويلًا وقد وقع الاختيار على الورق لأنه غير مكلف ومتوافر في كل منزل بالقرية.وقال محمد عادل: «نجد فرحة كبيرة أثناء تركيب الزينة الملونة احتفالًا بشهر رمضان المبارك ولرفع الحالة المعنوية لدى سكان الشارع وأن الناس في أمس الحاجة إلى أي مظهر جمالي، وأي شكل من أشكال الاحتفالات».