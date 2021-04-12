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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية من الخرطوم: الاستثمار في البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:38 م
محمد معيط
محمد معيط
راندا التوني
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- معيط: نتطلع إلى أن تنعكس روح التعاون بين البلدين فى مشروعات تنموية جديدة.

- دفع مسيرة العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادي.

- زيارات رسمية متبادلة لضمان تنفيذ برامج التعاون المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

- تعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السوداني واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.

- جهد أكبر للجنة المصرية السودانية المشتركة لإزالة أي معوقات جمركية.


قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاستثمار في البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادي، ويُسهم فى تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنى بالوظائف، بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

و أشار وزير المالية، اليوم الإثنين، على هامش لقائه بوالي ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر، بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، إلى حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات لأشقائنا في السودان، تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذي نتطلع أن تنعكس خلال المرحلة المقبلة فى مشروعات تنموية جديدة تُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبي وادى النيل، لتساعد الزيارات الرسمية المتبادلة فى دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادي، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.

أوضح الوزير أن لقائه بوالي ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، في الخرطوم، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السوداني، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد من أجل إزالة أي معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.

فيما أعرب الجانب السوداني عن سعادته بحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين؛ تعميقًا لروابط الأخوة التي تجمع بين شعبي وادى النيل، مؤكدًا أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يُساعد فى متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البناء والتكامل بين المنشود البلدين.

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