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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طالب وإصابة عاملين فى حادث سيارة ودراجة بخارية بدكرنس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:32 م
جثة
جثة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقي طالب مصرعه وأصيب عاملان في تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل على طريق "منية النصر- دكرنس" بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس- منية النصر" أمام قرية "ميت السودان" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم "دی و٧١٨٦ ملاکی" قيادة المدعو "محمد عادل مرعی" ۱۲ عاما، طالب، ومقيم بندر منية النصر باتجاه دكرنس، دراجة نارية "موتوسيكل"، بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو "السيد طارق السيد حامد" 16 عاما طالب، ومقيم قرية "ميت السودان" دائرة مركز دكرنس باتجاه منية النصر.

وتبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ من قائد السيارة واصطدامه بالدراجة النارية بالمواجهة، نجمت عنه وفاة قائد الدراجة النارية، وإصابة مرافقيه، كل من "أسامة إبراهيم محمد إبراهيم"، ۲۰ عاما، عامل بكسر بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، و"زين محمد محمود النجيری"، ۱۸ عاما، عامل بكسر بقاع الجمجمة، ويقيمان بقرية "ميت السودان" دائرة المركز.

وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى دكرنس العام، وتحويل المصاب الثاني إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفي المدعو "طارق السيد حامد "، ٤٩ عاما، عامل، ومقيم بذات القرية، أيد مضمون الفحص واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، تم التحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٥٨٤/ ۲۰۲۱ جنح مركز دكرنس، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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