أوقاف الإسماعيلية توزع دفاتر صكوك الأضحية على أئمة المساجد

قال الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن مديرية الأوقاف، وفرت دفاتر تحصيل بالمساجد الكبري، والإدارات الفرعية التابعة للمديرية، وداخل ديوان عام المديرية، خاصة بصكوك الأضاحي للعام الحالي 1441ه‍، 2021م، تسهيلًا على المواطنين الراغبين فى شراء صكوك الأضاحي عن طريق وزارة الأوقاف.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن مشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف يعد أهم المشروعات التي تهتم بها الوزارة حاليًا باعتباره مشروعًا وطنيًا شرعيًا اجتماعيًا ونموذجًا للتطبيق الواعي لوصول الخير إلى مستحقيه الحقيقيين، كما يبرز جهود الدولة في تخفيف العبء عن كاهل أفراد الشعب، ويراعي جميع الضوابط الشرعية للذبح والتوزيع، ويتم تقديمه بدون أي مصاريف إدارية.وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سوف يبدأ العمل بمشروع صكوك الأضاحي بدءً من الغد وحتى آخر يوم من أيام التشريق، وقيمة صك الأضحية 2000 جنيه، تتواجد بجميع المساجد، والإدارات الفرعية التابعة للمديرية، وبداخل مديرية الأوقاف، مع توفير خدمة توصيل الصكوك لأي مكان في المحافظة تيسيرًا علي كبار السن، والمرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى أماكن تواجد صكوك الأضاحى.