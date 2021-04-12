«إغاثة الأطباء العرب» تنفذ المرحلة الأولى من حملة «الخير فينا» بسوريا واليمن

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ، التابعة لاتحاد الأطباء العرب، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من حملة "الخير فينا" ضمن مشروع (مقاومة الجوع وسوء التغذية) عبر توزيع سلال غذائية على مخيمات اللاجئين والنازحين في دولتي سوريا واليمن.وقالت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين - إن "مشروع (مقاومة الجوع وسوء التعذية) يستهدف التخفيف من معاناة الأسر غير القادرة على العمل، وتخفيض نسبة الجوع، ومحاولة استدامة سد الفجوة الغذائية في تلك البلدان.وتعتزم اللجنة توزيع نحو 6000 سلة رمضانية في دول (مصر، وفلسطين، وسوريا، واليمن، والصومال، ولاجئي بورما ببنجلاديش)، وتتضمن السلة الرمضانية عناصر غذائية صحية تشمل أطعمة ومُعلبات حسب الاحتياج.وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن "مشروع السلة الغذائية أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التي تستهدف مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، بجانب خدمات الدعم الصحي في المناطق التي تعاني من أزمات عدم توفر الغذاء وتدني الحالة الصحية".