في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة إسعاد يونس

◄ حياتها الأسرية وعلاقتها بوالدها

◄ زواجها من نبيل الهجرسي وبعد ذلك المليونير علاء الخواجه

◄ وصف إسعاد يونس لـ علاء الخواجة

◄ علاقتها بالفنانة شريهان

فنانة بمعنى الكلمة، لها حضور وطلة غير عادية، تأثرت بشخصية والدتها، حيث كان والدها يعمل ظابط طيار حربي، قيادي غير متسرع، واكمل تربية ابنته علي ذلك فحياتهم كانت منظمة، وكان والدها يزرع بداخلها حب الكتابة والصحافة، وواجهت العديد من المواقف المختلفة في حياتها وفي ذكرى ميلادها نرصد أهم المحطات في حياتها.كانت علاقتها بوالدها من نوع مختلف فكانت الأبنة التي تحب التقرب من الأب وتتأثر بشخصية أبيها كثيرا، فوالدها حببها في الالتزام وفى حب الصحافة، لان بعدها عمل والدها صحفيا بمؤسسة روزاليوسف، ومنه أحبت القراءة وفن الكتابة، وايضا اقتبست هواية حب الفن والصوت الجميل من والدتها، وهي المطربة كوكب صادق، وأختها المطربة ايمان يونس، وراقصة البالية الشهيرة الدكتورة أحلام يونس، وخالتها بديعة صادق، فعائلتها عبارة عن خلطة سحرية من عالم الفن.تزوجت الفنانة اسعاد يونس من زوجها الأول نبيل الهجرسى وأنجبت منه ابنتها نورهان الهجرسى، ولم يستمر الزواج بينهما فترة طويلة، فانفصلت عن والد ابنتها، وتزوجت بعد ذلك المليونير الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء محمود الخواجة، وأنجبت منه ابنها عمر.أول يوم رأيته تهيأ لها أنها قرأت على جبينه عبارة هذا الرجل نبيل، هذا الرجل زوجك، وحدث ذلك في 13 أبريل عام 1985م، وبعد فترة من التعارف شاهدت فيه من الفروسية التي عثرت عليها، وأسست معه الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، التي تتولى اكتشاف المواهب الفنية الحقيقة، وإنتاج الأفلام ذات الرؤية الفنية المختلفة.تشارك الفنانة إسعاد يونس زوجها علاء الخواجة، مع ضرتها شريهان، رغم صدمتها بزواجه من شريهان فهي تعيش حياة هادئة، وبرغم من إنها على علاقة صادقة مع شريهان قبل الزواج من علاء الخواجه وحبها لها وقبولها بأن تكون الزوجه الثانية سرا خوفا علي مشاعر صديقتها اسعاد يونس، شنت إسعاد عليها الحرب وهاجمتها، بعد أن علمت بالزواج اتهمتها بأنها خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها، خانت الأمانة، وخرجت للصحف لتؤكد أن شريهان ليست موجودة في حياة زوجها، ولكن انتهت هذه الحرب بينهما بعد ان علمت اسعاد يونس ان شريهان مريضة بالسرطان، ومن هنا سامحت اسعاد يونس شريهان واصبحتا تعيشان الان أسرة واحدة ووصفتها شريهان بالقلب الطيب.