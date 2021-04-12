محافظ بورسعيد يشارك خريجى كلية طب الأسنان أداء قسم المهنة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، خريجى كلية طب الأسنان من أبناء بورسعيد فى حفل أقيم بديوان عام المحافظة احتفالا بتخرج دفعة طب الأسنان ببورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور على فرج الله نقيب أطباء الأسنان ببورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.وخلال اللقاء قام اللواء عادل الغضبان بمشاركة خريجى كلية طب الأسنان إلقاء قسم المهنة، معربا عن بالغ سعادته وفخره بأن يشارك أطباء المستقبل حفل تخرجهم، مؤكدا أنهم سيحملون مسؤولية مهنية واجتماعية تجاه المرضى والمواطنين، لافتا لأهمية دور الطبيب الإنسانى والإجتماعى قبل المهنى وأنه لابد من تغيير الثقافات التقليدية فى التعامل مع المرضى وأن يكون الأطباء نماذج يفتخر بها الوطن.وحرص اللواء عادل الغضبان على مشاركة أطباء المستقبل الحوار المفتوح للتعرف على آرائهم حول التغيير التى تشهده المحافظة ومقترحاتهم لمزيد من التطوير، مؤكدا أن بورسعيد شهدت إحدى الإنجازات العملاقة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والذى حقق نظام تكافلى صحى لجميع أبناء المحافظة وفق أحدث الأنظمة الطبية وذلك من خلال جهود متواصلة لمختلف أجهزة الدولة والتى واجهت الكثير من التحديات لتطوير ملف الصحة بما يليق بالمواطن المصرى.ومن جانبه، قدم نقيب أطباء الأسنان الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على ترحيبه ومشاركته خريجى كلية الأسنان هذا اليوم المهم فى حياتهم المهنية، مشيدا بالجهود والطفرة الملموسة فى كل قطاع بالمحافظة وعلى رأسهم قطاع الصحة، وفى ختام الحفل قام محافظ بورسعيد بتسليم الخريجين كارنيهات نقابة طب الأسنان متمنيا لهم مزيد من التوفيق وخدمة الوطن وأبناءه.