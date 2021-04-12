البحرين والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، تطورات الأوضاع في المنطقة ومجالات التنسيق الثنائي المشترك تجاهها.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه جرى خلال اللقاء أيضا استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البحرين والسعودية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، ونتائج اجتماع لجنة التنسيق السياسي التابعة لمجلس التنسيق السعودي البحريني، التي عقدت في مملكة البحرين في الأسبوع الماضي.