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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفصائل الفلسطينية: لا انتخابات بدون القدس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:12 م
انتخابات
انتخابات
مروة عنبر
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شددت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة استكمال عملية الانتخابات بكافة مراحلها ترشيحًا وانتخابًا ودعاية، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غز، مشيرة أنه لا انتخابات بدون القدس، ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها.

وأكدت الفصائل خلال خلال اجتماعها اليوم الإثنين، في مقر العلاقات الوطنية لحركة فتح، لمناقشة عملية الانتخابات العامة، أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل الأطراف التي طلبت منها القيادة الفلسطينية الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم وضع العراقيل والعقبات بأي شكل كان أمام إجراء الانتخابات بكافة مراحلها في كافة المناطق المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت: أنه هناك ضرورة جعل عملة اجراء الانتخابات حالة اشتباك ومقاومة شعبية شاملة في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة كافة القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات لتحمل مسؤولياتها والاعداد المشترك لخوض المعركة ضد الاحتلال، من أجل المعركة الانتخابية وكل حقوقنا الوطنية المشروعة وفق القوانين وقرارات الشرعية الدولية في الحرية والاستقلال.

وحضر الاجتماع: حركة فتح، وجبهة النضال الشعبي، وفدا، والجبهة الديموقراطية، والجبهة الشعبية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية.

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