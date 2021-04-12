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محافظات

وكيل «أوقاف بورسعيد» يكشف استعدادات المديرية لشهر رمضان (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:12 م
الشيخ جمال عواد
الشيخ جمال عواد
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال الشيخ جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، إنه تم الانتهاء من استعدادات إقامة صلاة التراويح بالمساجد في شهر رمضان، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال غرفة عمليات تعمل طول شهر رمضان لمتابعة الموقف والمرور على كافة مساجد المحافظة وإلغاء الإجازات لكافة الأئمة بالمحافظة.

وشدد "وكيل وزارة الأوقاف"، على ضرورة التعاون من كافة فئات الشعب خلال شهر رمضان، وذلك بالتزامن مع الموجة الثالثة لكورونا، مؤكدًا أن الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين أثناء تأدية الشعائر في الشهر المبارك.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه سيتم السماح للسيدات بأداء صلاة التراويح بالمساجد حال وجود واعظة أو محفظة للإشراف على مصلى السيدات، وتنظيم الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتنفيذ الضوابط والتعليمات التي وضعتها الوزارة، مسيرآ أن إدارة المسجد الذي تتمكن من توفير واعظة أو محفظة لتنفيذ ضوابط وتعليمات لجنة أزمة كورونا للحد من انتشار الفيروس، سيتم السماح في هذه الحالة بأداء السيدات لصلاة التراويح.

وشدد على عدم السماح باصطحاب الأطفال والأطعمة أو المشروبات، وكذلك عدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر.

وكشف " الشيخ جمال عواد" عن عددًا من الإجراءات التي سيتم مراعاتها خلال شهر رمضان، مؤكدًا استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة، وعدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع، وكذلك استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، بجانب استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

وفي سياق متصل كانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة التراويح في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفقا لعدد من الضوابط في ظل أزمة كورونا، لحماية ضيوف الرحمن، مشددة على مراعاة جميع الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

وقالت وزارة الأوقاف، إن صلاة التروايح تُقام مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد، بالإضافة إلى إقامة صلاة القيام في رمضان في المساجد أيضا وذلك للصلاة فقط.وحددت الأوقاف الضوابط الآتية لإقامة صلاة التراويح في رمضان، وهي الاستمرار في عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات ومراعاة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

وأكدت الوزارة أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل أن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.

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