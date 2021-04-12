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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ذوو الهمم بجامعة طنطا يحصدون 6 ميداليات في بطولة الجامعات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:11 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، نجاح ذوي الهمم من طلاب الجامعة بالفوز بـ6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و2 فضية و1 برونزية في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى "‏الشهيد ‏الرفاعي 48" والتي أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي فى الفترة من 3-5 إبريل الجارى.

وأكد الدكتور محمود ذكى دعم الجامعة لأبنائها من فرسان التحدي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها، مشيرًا إلى أن مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة الطلابية جزء من خطة الجامعة لدمجهم مع زملائهم.

وأشار إلى حصول أحمد إبراهيم نديم بكلية الآداب على ذهبية الوثب الطويل، ‏ومحمد حلمي محمد بكلية الآداب على الميدالية الذهبية في الرمح ودفع الجلة، وربيع رأفت بكلية الآداب علي فضية الرمح، ‏وأماني السيد عبد الغني بكلية الآداب على فضية الجلة وبرونزية 100 متر جرى.

كما حصل الطالب ‏‏أدهم الشرقاوي بكلية التربية الرياضية على برونزية الوثب الثلاثى، وعثمان علاء محمد بكلية التربية الرياضية على برونزية 400 متر حواجز.

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