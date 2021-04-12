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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنقاذ مدرس انقلبت سيارته في مياه مصرف بطلخا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:10 م
اسعاف
اسعاف
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال مدرس بعد انقلابه بسيارته الملاكي في مياه المصرف الموازي لطريق ( المحلة - طلخا) بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورد بلاغا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمياة المصرف الموازی الطريق ( المحلة - طلخا ) أمام منطقة " المقابر " بندر طلخا.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم إنتشال السيارة وقائدها وبالفحص تبين  بأنه أثناء س سير السيارة رقم ( ع أج ٤٣٧٢ ملاکی  ) قيادة المدعو "عادل عبد الفتاح عباس البيومي ٥١ عاما، مدرس ومقيم دائرة مركز المحلة الكبرى - غربية وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى إنحرافه وإنقلابه بالسيارة بمياه المصرف المشار إليها مما أدى إلى حدوث إصابته بكدمات بالصدر والوجه، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال قائد السيارة، أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩٤٠ ۲۰۲۱ إدارى مركز شرطة طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة.

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