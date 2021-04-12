«صدر قصر العينى» يحذر مرضى كورونا من الصيام لحين التعافى التام

حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، مرضى فيروس كورونا من الصيام في شهر رمضان وذلك حتى التعافي التام.وأشار رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إلى أن المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبعض الأمراض الأخرى الذين سيكون هناك خطر على صحة المرضى في حال الصيام، لديهم رخصة شرعية بالإفطار لأن جسم مريض فيروس كورونا المستجد بالتحديد يحتاج إلى مزيد من السوائل والتغذية الجيدة.وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، يستثنى من ذلك الحالات الخفيفة بين الشباب، حيث لا يوجد لديهم مانع من الصوم، وليست هناك خطورة على صحتهم من الصيام لذا وجب عليهم الصوم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد 19" في موجته الثالثة، من ارتداء الكمامة الطبية في المواصلات العامة والأماكن المغلقة وأثناء الصلاة خاصة التراويح، وعلى كل مصلي أن يصطحب سجادة صلاة خاصة به والالتزام بمسافة مناسبة بين المصلين، وعدم عقد أي تجمعات بعد الانتهاء من الصلاة.كما حذر " سالم"، من التجمعات و"العزومات" التي قد تزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى نحد من توغله في البلاد، مشددًا على ضرورة التركيز على الأغذية التي ترفع المناعة خلال وجبتي الإفطار والسحور للصائمين، من خلال تناول البروتينات قليلة الدسم، والتقليل من تناول السكريات، ناصحًا في الوقت ذاته بالإكثار من السلطة الخضراء، والسوائل من المياه، والعصائر الطبيعية.