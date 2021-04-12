ادعية رمضان 2021.. دعاء استقبال أول أيام الشهر المبارك
الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:30 م
هبه محمدطباعة
ينتظر المسلمين والمسلمان من كافة الدول شهر رمضان العظيم ويحل علينا غدًا يوم الثلاثاء 13-4-2021، ونستعد جميعًا لهذا العام بفرحة وبهجه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصيام والصلاة و ادعية رمضان 2021 ، لذلك يعرض " الدستور" لكم في تقريرة كافة ادعية رمضان 2021.. دعاء استقبال أول أيام الشهر المبارك.
2 - اللهم يسر لنا الطرقات التي أوهمنا أنفسنا بأنها معسرة، وأكتب لنا الفرج الذي ظننا بإنه بعيد، وقدّر لنا كل فرح أستبعدناه.
3 - اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
4 - اللهُم آحفظ لِي أهلي؛ وَ آولئكَ آلقريِبوُن إلِى قَلبي وآلبعيدوُنْ عَن عيِني ولا تُفجعنِي بفُقد مَن اُحب وانتَ خيرُ الحَافظين.
5 - يارب بمناسبة حلول شهر الصيام.. اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي ومن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي ياأرحم الراحمين.
6 - اللهم ارزقني قلبا لا يتكاسل عن صلاتك ولا يؤخرها.
7 - الحمد للَّه على قلبٍ ينبضُ، وعينٌ ترى النُّور، ويد تُصرف الأُمُور، وقدم تحمِلنا إلى حاجَتنا بِدُون مساعدةٍ مِن أحَد، فَـالحَمد للَّه دائمًا وأبدًا.
8 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.
10 - ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا فبشرهم،وعبادًا يسألون شفاءً فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم اللهمّ حقق أمانينا وأصلح أمورنا يارب العالمين.
ادعية رمضان 2021.. دعاء استقبال أول أيام الشهر المبارك1 - بمناسبة حلول شهر رمضان 2021 .. اللهم أنزل على قبور المسلمين في كل الأرض رحماتك من السماء واغفر ذنوب مقصرهم وتجاوز عنهم وارحمهم وبرد تربتهم؛ وعاملهم برحمتك لا بعدلك.
2 - اللهم يسر لنا الطرقات التي أوهمنا أنفسنا بأنها معسرة، وأكتب لنا الفرج الذي ظننا بإنه بعيد، وقدّر لنا كل فرح أستبعدناه.
3 - اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
4 - اللهُم آحفظ لِي أهلي؛ وَ آولئكَ آلقريِبوُن إلِى قَلبي وآلبعيدوُنْ عَن عيِني ولا تُفجعنِي بفُقد مَن اُحب وانتَ خيرُ الحَافظين.
5 - يارب بمناسبة حلول شهر الصيام.. اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي ومن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي ياأرحم الراحمين.
6 - اللهم ارزقني قلبا لا يتكاسل عن صلاتك ولا يؤخرها.
7 - الحمد للَّه على قلبٍ ينبضُ، وعينٌ ترى النُّور، ويد تُصرف الأُمُور، وقدم تحمِلنا إلى حاجَتنا بِدُون مساعدةٍ مِن أحَد، فَـالحَمد للَّه دائمًا وأبدًا.
8 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.
معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم9 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.
10 - ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا فبشرهم،وعبادًا يسألون شفاءً فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم اللهمّ حقق أمانينا وأصلح أمورنا يارب العالمين.