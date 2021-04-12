رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ادعية رمضان 2021.. دعاء استقبال أول أيام الشهر المبارك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:30 م
رمضان
رمضان
هبه محمد
طباعة
ينتظر المسلمين والمسلمان من كافة الدول شهر رمضان العظيم ويحل علينا غدًا يوم الثلاثاء 13-4-2021، ونستعد جميعًا لهذا العام بفرحة وبهجه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصيام والصلاة و ادعية رمضان 2021 ، لذلك يعرض " الدستور" لكم في تقريرة كافة ادعية رمضان 2021.. دعاء استقبال أول أيام الشهر المبارك.

ادعية رمضان 2021.. دعاء استقبال أول أيام الشهر المبارك

1 - بمناسبة حلول شهر رمضان 2021 .. اللهم أنزل على قبور المسلمين في كل الأرض رحماتك من السماء واغفر ذنوب مقصرهم وتجاوز عنهم وارحمهم وبرد تربتهم؛ وعاملهم برحمتك لا بعدلك.

2 - اللهم يسر لنا الطرقات التي أوهمنا أنفسنا بأنها معسرة، وأكتب لنا الفرج الذي ظننا بإنه بعيد، وقدّر لنا كل فرح أستبعدناه.

3 - اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

4 - اللهُم آحفظ لِي أهلي؛ وَ آولئكَ آلقريِبوُن إلِى قَلبي وآلبعيدوُنْ عَن عيِني ولا تُفجعنِي بفُقد مَن اُحب وانتَ خيرُ الحَافظين.

5 - يارب بمناسبة حلول شهر الصيام.. اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي ومن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي ياأرحم الراحمين.

6 - اللهم ارزقني قلبا لا يتكاسل عن صلاتك ولا يؤخرها.

7 - الحمد للَّه على قلبٍ ينبضُ، وعينٌ ترى النُّور، ويد تُصرف الأُمُور، وقدم تحمِلنا إلى حاجَتنا بِدُون مساعدةٍ مِن أحَد، فَـالحَمد للَّه دائمًا وأبدًا.

8 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.

معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

9 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.

10 - ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا فبشرهم،وعبادًا يسألون شفاءً فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم اللهمّ حقق أمانينا وأصلح أمورنا يارب العالمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار منزل مكون من 4 طوابق في دمنهور

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

انهيار منزل مكون من 4 طوابق في دمنهور

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الأحد «رحلة العقباوي» و«فرح» و«هذه ليلتي» في سينما الهناجر

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف