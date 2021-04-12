ادعية رمضان 2021

ادعية رمضان 2021.. دعاء استقبال أول أيام الشهر المبارك





معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم 9 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.



10 - ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا فبشرهم،وعبادًا يسألون شفاءً فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم اللهمّ حقق أمانينا وأصلح أمورنا يارب العالمين. 9 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.10 - ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا فبشرهم،وعبادًا يسألون شفاءً فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم اللهمّ حقق أمانينا وأصلح أمورنا يارب العالمين.

ينتظر المسلمين والمسلمان من كافة الدول شهر رمضان العظيم ويحل علينا غدًا يوم الثلاثاء 13-4-2021، ونستعد جميعًا لهذا العام بفرحة وبهجه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصيام والصلاة و، لذلك يعرض " الدستور" لكم في تقريرة كافة ادعية رمضان 2021.. دعاء استقبال أول أيام الشهر المبارك.1 - بمناسبة حلول شهر رمضان 2021 .. اللهم أنزل على قبور المسلمين في كل الأرض رحماتك من السماء واغفر ذنوب مقصرهم وتجاوز عنهم وارحمهم وبرد تربتهم؛ وعاملهم برحمتك لا بعدلك.2 - اللهم يسر لنا الطرقات التي أوهمنا أنفسنا بأنها معسرة، وأكتب لنا الفرج الذي ظننا بإنه بعيد، وقدّر لنا كل فرح أستبعدناه.3 - اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.4 - اللهُم آحفظ لِي أهلي؛ وَ آولئكَ آلقريِبوُن إلِى قَلبي وآلبعيدوُنْ عَن عيِني ولا تُفجعنِي بفُقد مَن اُحب وانتَ خيرُ الحَافظين.5 - يارب بمناسبة حلول شهر الصيام.. اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي ومن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي ياأرحم الراحمين.6 - اللهم ارزقني قلبا لا يتكاسل عن صلاتك ولا يؤخرها.7 - الحمد للَّه على قلبٍ ينبضُ، وعينٌ ترى النُّور، ويد تُصرف الأُمُور، وقدم تحمِلنا إلى حاجَتنا بِدُون مساعدةٍ مِن أحَد، فَـالحَمد للَّه دائمًا وأبدًا.8 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.