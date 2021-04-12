مطران الغربية يكشف تاريخ الاحتفال بعيد الفصح

كشف الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة تاريخ الاحتفال بعيد الفصح للأقباط.وقال نيقولا، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): في عام 190م حدث خلاف بين كنائس آسيا الصغرى وبين فيكتور الأول أسقف روما حول ميعاد تعييد الفصح المسيحي.أضاف:"كانت كنائس آسيا الصغرى تُعيّد عيد القيامة مع اليهود في اليوم الرابع عشر من أبريل نيسان العبري، في أي يوم اتفق من أيام الأسبوع. قائلين إنهم تسلموا هذا التقليد من بوليكاربوس، وأنه بدوره استلمه من يوحنا الرسول.وتابع"عقد فيكتور مجمعًا في روما حرّم فيه أساقفة آسيا بسبب تعييدهم عيد القيامة يوم 14 أبريلنيسان وطلب أسقف روما من كل كنائس العالم أن تتبع تقليد كنيسة رومية بخصوص عيد الفصح وهو أن يكون العيد المسيحي في الأحد التالي للفصح اليهودي. (OrthodoxOnline Network)اختتم:"ثم في عام 325م ثبيت المجمع المسكوني الأول موعد عيد الفصح بعد الفصح اليهودي في الأحد الأول بعد أول بدر بعد اعتدال الربيع في الحادي والعشرين من مارس.