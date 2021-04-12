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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا ونيوزيلندا وكندا تهنئ الأردن بمئوية تأسيسه

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:22 م
انتوني بلينكن
انتوني بلينكن
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ورئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا ارديرن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وشعبه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة.

وقال بلينكن، في بطاقة معايدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الإثنين، إن التطور الذي حققه الأردن خلال القرن الماضي، ودوره في المنطقة كنصير للسلام والاستقرار والتعاون، يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في المنطقة وحكمة قيادته.

وأكد اعتزاز الولايات المتحدة الأمريكية بشراكتها القوية مع الأردن، مشيرا إلى أن التبادل التجاري والثقافي النشط بين البلدين، والتعاون في التصدي للتحديات الدولية مثل جائحة كورونا سيزداد.

من جانبها، قالت رئيس وزراء نيوزيلندا إنه رغم بعد المسافة الجغرافية بين البلدين، فإن العلاقات بينهما تتميز بالصداقة المتينة، معربة عن تقدير بلادها العالي لمساهمات الجالية الأردنية في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري في نيوزيلندا.

وأعربت عن سعادة بلادها لاستضافة عدد كبير من الطلبة الأردنيين الذين اختاروا الدراسة في الجامعات النيوزيلندية، مؤكدة أن هذه الروابط تعمل على توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكدت امتنان بلادها للتضامن والدعم الذي أظهره الأردن عقب الهجمات الإرهابية في كرايس تشيرتش عام 2019، والتي تتسبب بالأذى لنيوزلندا، واستهدفت على وجه الخصوص مجتمع المسلمين النابض بالحياة، مؤكدة أن الأردن بعد هذه الهجمات كان داعما أساسيا لبلادها، لمواجهة محتوى الإرهاب والعنف والتطرف عبر الإنترنت.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في بطاقة تهنئة عبر الفيديو، إن شعوبنا هي من قربت بين بلدينا بشكل أساسي، وإننا سنمضي في الشراكة بين البلدين الصديقين وتطوير التجارة الحرة بينهما، وخلق المزيد من فرص التعاون.

وأكد استمرار التعاون بين البلدين في حماية اللاجئين الفارين من العنف والاضطهاد، وجعل التعليم أكثر شمولية، والعمل معا للتغلب على جائحة كورونا وبناء عالم أفضل للجميع، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين ستزداد قوة وصلابة في المستقبل.

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